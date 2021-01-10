BM Temsilcisi'nin Aden ziyaretini hükümet olumlu karşılarken Husiler ise ziyaretten memnun değil - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Aden ziyareti, Yemen'deki hükümet yetkilileri ve yanlıları tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise ziyaretten memnun olmadıklarını açıkladı.

Aden Vali Yardımcısı Nasr eş-Şazeli, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Griffiths'in ziyaretinin ve bir dizi yetkiliyle görüşmesinin büyük önem ve derin göstergeler taşıdığını belirtti.

ABD'deki Yemen Misyonu Başkanı Adil es-Senini de Griffiths'e hitaben Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aden ziyaretini ve havalimanı saldırısını yerinde görmesini değerli bulduklarını ifade etti.

Senini, "Yemenliler, BM Güvenlik Konseyi oturumunda sunacağınız brifingde, terör suçunu ve bu suçu işleyen Husileri açık bir şekilde kınamanızı ve bunu Güvenlik Konseyi'nin raporuna ve açıklamasına dahil etmenizi arzuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemenli analist ve siyasi yazar Muhammed Cumeyh de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Önemli olan, Husilerin Aden Havaalanı'nda işledikleri terör suçunun hacmi karşısında Griffiths'in şaşkınlık göstermesi değil. Güvenlik Konseyine sunacağı raporun sadece suçu değil, aynı zamanda suçu işleyenleri de açık bir şekilde kınadığını içermesidir."

Gazeteci Abdurrakib el-Hatif Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Griffiths'in ziyareti, sabotaj ve terörizm güçlerine açık bir mesajdır. Dünya sadece meşru hükümetin gözüyle bakıyor. Yemen topraklarında terörizme yer yok." ifadelerini kullandı.

Husiler, ziyaretten memnun değil

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Griffiths'in Aden ziyaretinin "içi boş bir ziyaret" olduğunu savundu.

Abdusselam, Griffiths'in, abluka, limanların ve havaalanlarının kapatılması dolayısıyla tüm Yemen halkının çektiği büyük insani sıkıntıları hala görmezden geldiğini ileri sürdü.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile 6 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmiş, 7 Ocak'ta geçici başkent Aden'e giden Griffiths, burada Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Mubarek, hükümet üyeleri ve Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles ile görüşmüştü.