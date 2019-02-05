Son Dakika Haberleri: BM Temsilcisi Pedersen ile Zarif Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi

BM Temsilcisi Pedersen ile Zarif Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi

36 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da bir araya geldi.

BM Temsilcisi Pedersen ile Zarif Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Pedersen ile Zarif, Suriye'deki yeni anayasa çalışmaları, ülkenin yeniden imarı ve sığınmacıların ülkelerine dönmesi gibi konuları ele aldı.

Açıklamada ikilinin ayrıca siyasi reformlar, terörizmle mücadele ve ABD askerinin Suriye'den çekilmesi konularını görüştüğü belirtildi.

Pedersen ve Zarif, Suriye'deki sorunların çözümüne ilişkin Tahran yönetimi ile BM'nin yapacağı iş birliğini de değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA

İran, Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı

Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Temsilcisi Pedersen ile Zarif Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]