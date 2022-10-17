BM temsilcisi, Suriye'de ülke çapında ateşkes için ısrarcı olacaklarını söyledi - Son Dakika
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BM temsilcisi, Suriye'de ülke çapında ateşkes için ısrarcı olacaklarını söyledi

17.10.2022 16:16
BM temsilcisi, Suriye'de ülke çapında ateşkes için ısrarcı olacaklarını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM'nin Suriye'de ülke çapında bir ateşkes için ısrarcı olacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM'nin Suriye'de ülke çapında bir ateşkes için ısrarcı olacağını belirtti.

Pedersen, Şam'da rejimin Dışişleri Bakanı ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin ekonomik durumu için "son derece zor, çünkü 15 milyona yakın kişi, insani yardıma muhtaç" ifadesini kullanan Pedersen, "Mart 2020'den bu yana bir ateşkes var, değiştirilmemiş ön saflarımız var ama yine de çok fazla sivil öldürülüyor, bu yüzden bu hala bir zorluk. Ülke çapında bir ateşkes olasılığı olup olmadığını görmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pedersen, siyasi sürecin Suriye halkına barış sağlamadığını belirterek, BM'nin Esed rejiminin kontrolündeki ve dışındaki bölgelerde bulunan mülteciler ve yerinden edilmiş herkesin insani ihtiyaçları üzerinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının "işe yaramadığını" söyleyen Pedersen, "İyi haber şu ki, tüm taraflar hala bu karara bağlı olduklarını söylüyorlar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM temsilcisi, Suriye'de ülke çapında ateşkes için ısrarcı olacaklarını söyledi - Son Dakika

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