BM Temsilcisi, Suudi Arabistan'ın ardından Yemen'in geçici başkenti Aden'de - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan'ın ardından Yemen'de bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere geçici başkent Aden'e geldi.

Aden Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Grundberg, Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Makdeşi ve Başkanlık Konseyi üyesi Ferec el-Bahseni'yle geçici başkent Aden'e ulaştı.

Makdeşi, 2018'de Savunma Bakanı olarak atanmasından bu yana ilk kez Aden'i ziyaret ediyor.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi ve BM Temsilcisi Grundberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün ilk kez bir araya gelmişti.

Grundberg, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek ile de görüşmüştü.

BM Temsilcisi, yaptığı açıklamada, Uleymi ile yaptığı görüşmede, ülkede siyasi çekişmenin çözülmesi için ateşkesin inşa edilmesi konusunda anlaştıklarını belirtmişti.

Yemen hükümetinden ismini vermek istemeyen bir bakan da Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in yanı sıra bazı bakanlar ve milletvekillerinin de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Yemen'in geçici başkenti Aden'e ulaştığını açıklamıştı.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Aydarus Kasım ez-Zubeydi'nin Aden'e ulaştığını kaydeden bakan, diğer Başkanlık Konseyi üyelerinin de ilerleyen saatlerde geleceğini ifade etmişti.

Yemen'de meşru hükümet, Mart 2015'te Suudi Arabistan'a geçerek çalışmalarını Riyad'da ve Aden'de sürdürmeye başlamıştı.