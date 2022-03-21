BM Temsilcisi Williams, Libyalı tarafların Tunus'ta görüşeceğini açıkladı - Son Dakika
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BM Temsilcisi Williams, Libyalı tarafların Tunus'ta görüşeceğini açıkladı

21.03.2022 15:08
BM Temsilcisi Williams, Libyalı tarafların Tunus'ta görüşeceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin oluşturacağı komisyonların önümüzdeki günlerde Tunus'ta bir araya geleceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin oluşturacağı komisyonların önümüzdeki günlerde Tunus'ta bir araya geleceğini söyledi.

Sosyal medya platformu Clubhouse üzerinden katıldığı bir programda konuşan Williams, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in iki gün içerisinde komisyondaki isimlere dair kendisine bilgi vereceğini belirtti.

Tunus'ta bir araya gelecek komisyonların anayasal zeminde bir uzlaşıya varmak için çabalayacaklarını vurgulayan Williams, "Libya halkı anayasa temelli bir seçim için net bir tarih talep ediyor. Tunus'taki görüşmelerden beklenen, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin ortak bir anayasa komitesi oluşturmasıdır." dedi.

Öte yandan Williams, BM'nin Fethi Başağa hükümetine yönelik tavrının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Libya'daki bir hükümeti tanımak veya tanımamak, BM'nin ne sorumluluğu ne de görevidir. Birleşmiş Milletler ülkenin herhangi bir silahlı çatışmadan kaçınması için çalışmakta ve bu konuda yoğun bir çaba sarf etmektedir."

Ne olmuştu?

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılamamasının ardından, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

Hükümeti başkent Trablus'ta kurmakta kararlı olduklarını belirten Fethi Başağa ise henüz başbakanlık görevini devralamadı.

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Birleşmiş Milletler, Temsilciler Meclisi, Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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