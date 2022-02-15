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BM Temsilcisi Williams, Libyalı yetkiliyle ülkedeki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika

BM Temsilcisi Williams, Libyalı yetkiliyle ülkedeki son gelişmeleri görüştü

15.02.2022 14:30
BM Temsilcisi Williams, Libyalı yetkiliyle ülkedeki son gelişmeleri görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ve Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri'nin Trablus'taki Meclis binasında bir araya geldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ve Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri'nin Trablus'taki Meclis binasında bir araya geldiği bildirildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ikili, ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada, ayrıntılara değinilmeksizin Libya'daki seçimlerin gerçekleştirilmesi ve geçiş döneminin sona ermesi için tarafların uzlaşı yapması gerektiği belirtildi.

Öte yandan görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan BM Libya Özel Temsilcisi Williams, "Libya'daki mevcut sükunet ve istikrarın korunması, ülkenin ulusal seçimlere sağlıklı bir şekilde ulaşması için Libya'daki tüm siyasi aktörlerin istişare ve iletişime devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümetinin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Twitter, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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