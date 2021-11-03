BM: Tigray'da çatışan tarafların eylemleri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil edebilir - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Etiyopya'nın Tigray eyaletinde sivillerin "vahşi şiddete ve acılara" maruz kaldığını belirterek bölgede çatışan tarafların eylemlerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Bachelet, Etiyopya'da ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı askeri operasyonun birinci yılına ilişkin, BM Cenevre Ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Etiyopya İnsan Hakları Komitesi ile ortak hazırladıkları raporu açıklayan Bachelet, raporun, silahlı çatışmaların başladığı Kasım 2020'den Etiyopya Hükümeti'nin tek taraflı ateşkes ilan ettiği 28 Haziran 2021'e kadar Tigray'daki çatışmaların siviller üzerindeki korkunç bedelini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Bachelet, "Bu süre zarfında Tigray'da çatışan tüm tarafların uluslararası insan hakları, insani ve mülteci hukuku ihlalleri işlediğine inanmak için makul gerekçelerimiz var. Bunlardan bazıları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil edebilir." uyarısında bulundu.

"Tigray'deki siviller vahşi şiddete ve acıya maruz kaldı." diyen Bachelet, ortak soruşturma ekibinin, cinayetler ve yargısız infazlar, işkence, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, mültecilere yönelik ihlaller ve sivillerin zorla yerinden edilmesi dahil olmak üzere çok sayıda ihlal ve suistimali ortaya çıkardığını vurguladı.

"Hava saldırıları sivillerin ölümüne yol açıyor"

Bachelet, son günlerde Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetlerinin, Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'ye yönelik bombardımana devam ettiği ve Tigray kuvvetlerinin komşu Amhara bölgesine doğru ilerlediğine dair raporlar olduğunu aktardı.

Tarafların uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğine dair sürekli raporlar aldıklarını ifade eden Bachelet, hava saldırılarının sivil ölümlere ve büyük ölçekli yerinden edilmelere yol açtığı yönünde haberler aldıklarını kaydetti.

Bachelet, çatışan taraflardan kimlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediğine ilişkin isim vermezken, Etiyopya ve Eritre hükümetinden suçluların cezalandırılmasını istedi.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu, karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.