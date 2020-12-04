BM: Tigray eyaletinde Eritreli mültecilerin bulunduğu kamplardan "rahatsız edici" bilgiler geliyor - Son Dakika

BM: Tigray eyaletinde Eritreli mültecilerin bulunduğu kamplardan "rahatsız edici" bilgiler geliyor

04.12.2020 17:31
BM: Tigray eyaletinde Eritreli mültecilerin bulunduğu kamplardan

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde Eritreli mültecilerin bulunduğu kamplara insani yardım faaliyetleri için hala erişim sağlamadığını ve bölgeden "rahatsız edici" bilgilerin gelmeye devam ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde Eritreli mültecilerin bulunduğu kamplara insani yardım faaliyetleri için hala erişim sağlamadığını ve bölgeden "rahatsız edici" bilgilerin gelmeye devam ettiğini bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) sözcülerinden Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2 Aralık'ta BM'nin Tigray eyaletinde "engelsiz, sürekli ve güvenli" insani yardım erişimi için Etiyopya hükümetiyle anlaşmaya vardığını anımsatarak "BMMYK, erişimin yeniden sağlanması için yapılan bir anlaşmanın ardından, durum izin verir vermez, Tigray bölgesindeki tüm insani yardım faaliyetlerine devam etmeye hazır durumda." dedi.

İletişimin kesik olduğu Eritreli mültecilerin bulunduğu kamplardan "rahatsız edici" bilgiler almaya devam ettiklerini aktaran Baloch, "Onlara ulaşıp bu bilgileri teyit edene kadar meydana gelen hasar ve karmaşanın ayrıntılarını öğrenemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Baloch, Eritreli mültecilerin sığınacak daha güvenli bir yer bulabilmek için kamplardan kaçmış olabileceklerine dair endişeleri olduğunu dile getirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, anlaşmaya ilişkin 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Etiyopya'daki BM Ofisi ve Etiyopya Federal Hükümeti, insani yardım görevlilerinin Tigray Bölgesi'ndeki Federal Hükümetin kontrolü altındaki alanlarda insani yardım personeli ve hizmetlerine engelsiz, sürekli ve güvenli erişimini sağlamak için bir anlaşma imzaladılar." ifadesini kullanmıştı.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmıştı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Cenevre, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Tigray eyaletinde Eritreli mültecilerin bulunduğu kamplardan 'rahatsız edici' bilgiler geliyor - Son Dakika


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