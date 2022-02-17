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BM: Tonga'daki hasarın karşılanması için en az 90 milyon dolara ihtiyaç var - Son Dakika

BM: Tonga'daki hasarın karşılanması için en az 90 milyon dolara ihtiyaç var

17.02.2022 11:29
BM: Tonga'daki hasarın karşılanması için en az 90 milyon dolara ihtiyaç var

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, Tonga'nın, ocak ayında meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunami felaketinin telafisi için en az 90 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, Tonga'nın, ocak ayında meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunami felaketinin telafisi için en az 90 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BM Tonga Mukim Koordinatörü Sanaka Samarasinha, çevrim içi bir toplantıda yaptığı açıklamada, 105 bin nüfuslu Pasifik ada ülkesinde halkın yüzde 80'inin yanardağ patlaması ve tsunami felaketinden etkilendiğini bildirdi.

Kasırga sezonunun hala tüm hızıyla sürdüğüne işaret eden Samarasinha, bölgede neredeyse her hafta deprem meydana geldiğini söyledi.

Tonga'nın, hasarın giderilmesi, tarım ve balıkçılık sektörlerinin eski haline getirilmesi için en az 90 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Samarasinha, 14 BM ajansının ve uluslararası toplumun Tonga'nın çabalarını desteklediğini ifade etti.

Samarasinha, ülkeye yaklaşık 40 ton su ve sanitasyon malzemesi sağlandığını, acil telekomünikasyon hizmetleri ve lojistik yoluyla Tonga'nın yeniden dünyanın geri kalanıyla bağlantısının kurulduğunu dile getirdi.

Tsunami, Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Tonga'ya yardım malzemesi taşıyan Avustralya donanmasına ait "HMAS Adelaide" gemisinin mürettebatından 20'den fazla kişide ve Japonya ile Avustralya uçaklarındaki personelden bazılarında da Kovid-19 tespit edilmişti.

Bunun üzerine afet yardımlarının takımada ülkesine hastalık getireceğine dair endişeler ortaya çıkmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Tsunami, Tonga, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Tonga'daki hasarın karşılanması için en az 90 milyon dolara ihtiyaç var - Son Dakika


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