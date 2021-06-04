BM: Toprak kirliliği insan sağlığını tehdit eder boyutta - Son Dakika

BM tarafından hazırlanan raporda, başta madencilik ve tarımsal faaliyetler nedeniyle toprağa karşılan zehirli kimyasalların, özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için tehdit olduğunu bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM), gezegendeki toprak kirliliğinin insan sağlığını tehdit eder boyuta vardığı konusunda uyardı. BM Çevre Programı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan raporda, eski çağlardan beri insan faaliyetleri nedeniyle binlerce türde farklı sentetik kimyasal bileşiğin ve doğadaki zehirli elementlerin toprağa karıştığı belirtildi. Raporda toprağı en fazla kirleten faaliyetlerin madencilik ve tarım olduğu kaydedildi. Atık sular, fosil yakıt çıkarma faaliyetleri ile egzoz gazı da toprak kirlenmesinde diğer başlıca etkenler.

Raporu kamuoyuna duyuran BM Çevre Programı Direktörü Inger Andersen, "Toprak kirliliği belki insan gözüyle görülemiyor ama yediklerimizi, içtiklerimizi ve soluduğumuz havayı tehdit ediyor" dedi.

Kimyasallar doğada uzun süre kalıyor

Raporda pestisitler, plastikleştiriciler ve sentetik polimerler de dahil olmak üzere toprağa zarar veren pek çok maddenin doğada uzun süre kalabildiği ve besinleri kirlettiği ifade ediliyor. Çocukların, hamile kadınların ve anne karnındaki bebekler ile yoksul kesimin bu kirlilikten başlıca etkilenen gruplar olduğuna da işaret ediliyor.

Diğer yandan raporda arıtma ve filtreleme gibi teknolojileri kısıtlı olan gelişmekte olan ülkelerin kirlilikten en fazla etkilendiği tespiti yapılıyor. Uzmanlara göre dünyada yıllık 2,3 milyar tona ulaşan kimyasal madde üretimi 21'inci yüzyılın başından beri iki kat artmış durumda. 2030 yılında bu artışın yüzde 85'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

dpa/ GY, HS

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