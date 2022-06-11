BM: Trablus'taki çatışmalar sivillerin hayatını tehlikeye atıyor

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'ta iki silahlı grup arasında çıkan çatışmaların sivillerin hayatını tehlikeye attığını bildirdi.

UNSMIL konuya dair resmi internet sitesinden yazılı açıklama yayımladı.

Libya'nın siyasi ve güvenlik aktörleri azami itidal göstermeye çağrılan açıklamada, "UNSMIL, Birleşmiş Milletlerin, uluslararası ortakların ve Libyalıların, ulusal seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir anayasal çerçeve oluşturmayı amaçladığı hassas bir dönemde çatışmaların yaşanmasından derin endişe duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libyalıların ülkenin kırılgan istikrarını korumak için tüm anlaşmazlıkları diyalog yoluyla ele alması çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Libya makamlarının 2011'deki çatışmalar nedeniyle ülkedeki siyasi geçiş sürecini destekleme talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi tarafından 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.

Danışmanlığını Stephanie Williams'ın yürüttüğü UNSMIL, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsüyle "siyasi geçiş süreci, insan hakları, düzensiz göç, kalkınma ve iletişim" gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

Ne olmuştu?

Libya'nın batısında varlık gösteren "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkent Trablus'un Suk Sulesa bölgesinde dün gece çatışma meydana gelmişti.

Kent merkezinde meydana gelen çatışmalarda bölgede elektrikler kesilmiş ve bölge sakinleri paniğe kapılmıştı.

Bazı kaynaklar, çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Libyalı tarafların son istişare toplantısı yarın

Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden ortak komite istişare toplantısının son oturumunu 12 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

BM girişimiyle Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi tarafından oluşturulan Libya Ortak Komitesi'nde iki taraftan da 12'şer olmak üzere 24 üye bulunuyor.

İlk tur toplantılarını Kahire'de 18 Nisan'da tamamlayan Libya Ortak Komitesi, ikinci tura da yine Kahire'de 15 Mayıs'ta başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams mart ayında ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için TM ve Devlet Yüksek Konseyi'ne temsilciler seçme çağrısı yapmıştı.