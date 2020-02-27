BM, Trablus'taki havalimanı saldırılarını kınadı - Son Dakika
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BM, Trablus'taki havalimanı saldırılarını kınadı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, başkentin dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'na düzenlenen saldırıları kınadı.

BM, Trablus'taki havalimanı saldırılarını kınadı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, başkentin dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'na düzenlenen saldırıları kınadı.

BM Libya Özel Temsilciliği, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "başta Trablus'taki binlerce Libyalı için dünyaya açılan önemli bir pencere niteliğindeki Mitiga Havalimanı'na" düzenlenen saldırılar olmak üzere, 12 Ocak'ta başlayan ateşkese yönelik ihlalleri kınadı.

Açıklamada, söz konusu ihlallerin, "BM'nin üç ayrı müzakere masasıyla, Libya'daki çatışmayı sonlandırarak, krize ve Libya halkının sıkıntılarına kalıcı çözümler getirmeye çalıştığı" sırada gerçekleştiği kaydedildi. BM'nin açıklamasında, başkentteki havalimanına saldırı ve ateşkese yönelik diğer ihlallerin faillerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkentteki tek sivil havalimanı Mitiga'yı üç gündür üst üste farklı mühimmatlarla hedef almıştı. Bu ay içinde beşinci kez hedef olan havalimanında uçuşlar aksamıştı.

Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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