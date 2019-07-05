Son Dakika Haberleri: BM: Tunus açıklarında kayıp 80'den fazla göçmenin boğularak ölmesinden endişeliyiz
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BM: Tunus açıklarında kayıp 80'den fazla göçmenin boğularak ölmesinden endişeliyiz

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği (UNHCR), Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 80’den fazla kişinin boğularak ölmesinden endişe duyulduğunu açıkladı.

BM: Tunus açıklarında kayıp 80'den fazla göçmenin boğularak ölmesinden endişeliyiz, System.String[]
Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği (UNHCR), Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 80'den fazla kişinin boğularak ölmesinden endişe duyulduğunu açıkladı.

UNCR açıklamasında, Tunuslu balıkçıların batan gemiden dört kişiyi kurtardıkları ancak bunlardan birisinin daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:07 
birleşmiş milletler, tunus, Dünya
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