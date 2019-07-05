BM: Tunus açıklarında kayıp 80'den fazla göçmenin boğularak ölmesinden endişeliyiz
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Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği (UNHCR), Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 80’den fazla kişinin boğularak ölmesinden endişe duyulduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:07
Yüksek Mülteciler Komiserliği (UNHCR), Tunus
açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 80'den fazla kişinin boğularak ölmesinden endişe duyulduğunu açıkladı.
UNCR açıklamasında, Tunuslu balıkçıların batan gemiden dört kişiyi kurtardıkları ancak bunlardan birisinin daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
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