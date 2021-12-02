BM, Tunus'ta yapılacak ulusal diyaloğa destek vermeye hazır - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Tunus Koordinatörü Arnaud Peral, Tunus'ta yapılacak ulusal diyaloğa teknik destek verebileceklerini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan ile BM Tunus Koordinatörü Peral, Kasba kentindeki Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

BM'nin ulusal diyalog sürecine yardımcı olmak istediğini belirten Peral, "BM'nin Cumhurbaşkanı Said'in duyurduğu ulusal diyalog sürecinin yürütülmesi için teknik destek ve istişareye" açık olduğunu kaydetti.

Peral, BM'nin bu alanda geniş tecrübesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"BM, özellikle sürdürülebilir kalkınma, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal işler alanlarında Tunus'a gerekli desteği sağlamaya devam etmek istiyor."

Başbakan Buden ise "Tunus hükümeti olarak bir sonraki aşamada en önemli gündemlerinin ekonomik ve sosyal reformlar" olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 21 Ekim'de ülkedeki mevcut krizden çıkmak amacıyla, siyasi ve seçim sistemini tartışmak üzere geniş katılımlı bir ulusal diyalog başlatmak istediğini duyurmuştu.

Tunus'taki siyasi kriz nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkmak için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.