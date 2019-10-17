Son Dakika Haberleri: BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Son Dakika Güncel BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

35 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden, Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmeler ve Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'deki krize etkili çözüm bulmak için hala uzun bir yol olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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