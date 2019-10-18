Son Dakika Haberleri: BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Son Dakika Dünya BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

1 saat önce

BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.


BM Genel Sekreter Sözcülüğünden, Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmeler ve Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:12 
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