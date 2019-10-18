BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
1 saat önce
BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden, Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmeler ve Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:12
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