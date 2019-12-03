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BM: Türkiye kaşıkçı cinayetini mahkemeye taşımalı

6 saat önce

BM özel raportörü Callamard Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için konuyu mahkemeye taşımasını istedi.

BM: Türkiye kaşıkçı cinayetini mahkemeye taşımalı, System.String[]

Kaşıkçı cinayetini araştıran Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için konuyu mahkemeye taşımasını istedi. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve BM yetkilisi Callamard delillere rağmen uluslararası toplumun sessizliğini kınadı.


BM özel raportörü Callamard Brüksel'de gazetecilere son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Euronews'e konuşan Hatice Cengiz, "Türkiye bu süreci hukuki ve siyasi olarak bence iyi yönetti. Ben aslında dünyanın sessizliğinden dolayı kendimi iyi hissetmedim ya da hayal kırıklığına uğradım diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler, Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:13 
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