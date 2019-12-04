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BM: Türkiye Kaşıkçı cinayetini mahkemeye taşımalı

7 saat önce

BM özel raportörü Callamard Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için konuyu mahkemeye taşımasını istedi.

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BM özel raportörü Callamard Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için konuyu mahkemeye taşımasını istedi. View on euronews

BM: Türkiye Kaşıkçı cinayetini mahkemeye taşımalı

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:51 
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