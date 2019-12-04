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BM: Türkiye Kaşıkçı cinayetini mahkemeye taşımalı
7 saat önce
BM özel raportörü Callamard Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için konuyu mahkemeye taşımasını istedi.
BM özel raportörü Callamard Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için konuyu mahkemeye taşımasını istedi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:51
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