BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez Kovid-19 Semineri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez Kovid-19 Semineri'nde konuştu Açıklaması

21.10.2020 16:43
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez Kovid-19 Semineri'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, koronavirüsle mücadeleye karşı küresel ölçekte bir çözüm göremediklerini belirterek, ülkelerin farklı uygulamalar yürüttüklerini söyledi.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, koronavirüsle mücadeleye karşı küresel ölçekte bir çözüm göremediklerini belirterek, ülkelerin farklı uygulamalar yürüttüklerini söyledi.

Rodriguez, BM'nin 75. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde online olarak düzenlenen "Kaygı Çağında COVID, Çok Taraflılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" başlıklı bir seminer verdi.

İnsan yaşamının birçok alanında kaygılar olduğunu, koronavirüsün de bu kaygıları etkilediğini dile getiren Rodriguez, bu nedenle seminerde "kaygı" başlığını seçtiğini söyledi.

Alvaro Rodriguez, çevre konusunda iklim değişikliğinin küresel olarak tüm dünyada hissedildiğini belirterek, "Sivil savaşlar devam ediyor, iç savaşlar yaşanıyor. Sosyal alanda kaygılar sürüyor. Dünyanın bir kısmında hala açlıkla yoksullukla mücadele var. Ekonomik alanda da bu süreçte kaygılar ortaya çıktı. Yani, Kovid-19, ekonomik alanda, sosyal alanda, yönetim alanında birçok zayıflığı ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda, koronavirüsle mücadele çabasının yeterli olup olmadığının sorulması üzerine Rodriguez, uluslararası sistemlerin zayıf yönleri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu güçsüz alanlar pandemi sürecinde de ortaya çıktı. BM'ye karşı büyük bir eleştiri var. Bu eleştirilerin hepsi BM'ye yönelik değil, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütüne de (DSÖ) yönelik. Çok taraflılık sisteminde de zayıf yönleri var. Çünkü küresel sorunlar, küresel çözümlere ihtiyaç duyar. Henüz global anlamda bir çözüm göremiyoruz. Ülkelerin kendi bazında farklı uygulamalar yürüttüğünü görüyoruz. Mesela kimi ülkelerde sokağa çıkma yasağı daha sıkı uygulanıyor kimi ülkeler de farklı ülkelere giriş çıkışı yasaklıyor."

Rodriguez, DSÖ'nün eleştirildiğini ancak örgütün yıllık gelirinin ABD'deki bazı kuruluşlardan daha az olduğunu belirtti.

"Aşı kaç insana ulaşabilecek?"

Aşının bir an önce bulunmasını umduğunu dile getiren Rodriguez, aşının üretilmesinin ne kadara mal olacağı yönünde endişeleri olduğunu söyledi.

Rodriguez, "Koronavirüse karşı aşı bulunabilir. Peki aşı kaç insana ulaşabilecek? Belki 8 milyon insan... İşte bu gerçek meydan okuma olacak. Bütün ülkelerin iğneyi satın almaya gücü yetecek mi? Çünkü herkes güvende olana kadar, hiçbirimiz güvende değiliz." diye konuştu.

"Türkiye, yükselen bir güç"

Rodriguez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kovid-19'a bir çözüm bulunamazsa, Kovid-20 olacak. Virüsün seneye de devam edip etmeyeceğine yönelik bir endişe var. Vuhan'da olan bir olay tüm dünyayı etkiliyor. Belki de birçok kişi Vuhan'ın nerede olduğunu dahi bilmiyordur. Fakat 6 aydır hepimizi etkiledi. Küresel bir çözüm için de uğraşılmalı. Türkiye önemli bir rol oynamalı. Çünkü Türkiye, yükselen bir güç. Bu tür ülkeler BM'de çok önemli bir proaktif rol oynuyorlar. Ülkeler arası diyaloğun balansını ayarlıyor. Ayrıca NATO'nun da bir üyesi."

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Sivil, Kaygı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez Kovid-19 Semineri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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