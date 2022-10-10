BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez: "Türkiye'nin afetle mücadeledeki ilerlemesi şaşırtıcı" - Son Dakika
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BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez: "Türkiye'nin afetle mücadeledeki ilerlemesi şaşırtıcı"

10.10.2022 12:44
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez: "Türkiye'nin afetle mücadeledeki ilerlemesi şaşırtıcı"

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodrigez, Türkiye'nin dünyada krizlere karşı gösterdiği yaklaşımla insani yardımda liderliğini ispat etmiş bir ülke olduğunu belirterek "Gerçekten afetle mücadele söz konusu olduğunda Türkiye'nin geçen 10 yılda kaydettiği...

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodrigez, Türkiye'nin dünyada krizlere karşı gösterdiği yaklaşımla insani yardımda liderliğini ispat etmiş bir ülke olduğunu belirterek "Gerçekten afetle mücadele söz konusu olduğunda Türkiye'nin geçen 10 yılda kaydettiği ilerleme şaşırtıcıdır." dedi.

BM Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubunun (INSARAG) Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı (ERE SIMEX), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Ankara'da başladı.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez, tatbikatın açılışında yaptığı konuşmada, BM olarak vizyonlarının krizden etkilenenlere yardım etmek ve onlara ihtiyaç duydukları insani yardımı sağlamak olduğunu söyledi.

Önceliklerinin, afetle mücadelede yardım kapasitesini güçlendirmek, uluslararası insani yardımda koordinasyon, tahmin edilebilirlik ve uyumu sağlamak olduğuna işaret eden Rodrigez, afet risk yönetiminin BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma İş Birliği Çerçevesi'nin bir parçası olduğunu kaydetti.

Rodrigez, dünyada doğal afetlerin sosyal ve ekonomik etkilerinin her geçen gün daha da arttığını belirterek sürdürülebilir kalkınma hedeflerini başarmak için afetleri önlemenin ve afetlerin etkilerini azaltmanın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dünyada en aktif sismik bölgelerden birinde yer aldığını vurgulayan Rodrigez, 2011'deki Van depremini anımsattı.

Rodrigez, herkesin gelecekte yaşanacak olası afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak ve afetlerin etkisini asgariye indirmek için bu depremden ders aldığını ifade ederek Türkiye'nin de afetlerle mücadelede kapasitesini güçlendirmek için büyük çaba harcadığının altını çizdi.

"Türkiye'nin geçen 10 yılda kaydettiği ilerleme şaşırtıcıdır"

Bugün yapılan tatbikatın, insani yardım sağlayan toplulukların afetle mücadele planlarını test etmeleri için mükemmel bir şans olduğuna işaret eden Rodrigez, "Bu ayrıca Türk ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinin etkileşim kurması ve tecrübelerini paylaşması için iyi bir fırsat." dedi.

Rodrigez, Türkiye'nin, dünya genelindeki krizlere cevap vermesi, krizden etkilenenlerin kim ve nerede olduğuna bakmaksızın bu insanlara ulaşmasıyla yardımseverlikte liderliğini ispatlamış bir ülke olduğunu vurguladı.

"Gerçekten afetle mücadele söz konusu olduğunda Türkiye'nin geçen 10 yılda kaydettiği ilerleme şaşırtıcıdır." diyen Rodrigez, Afganistan, Pakistan ve Somali'de bulunduğu yıllarda bu durumun yansımalarına tanıklık ettiğini söyledi.

INSARAG İnsani İşler Görevlisi, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi (ROMENA) Acil Durum Müdahale ve Hazırlık Bölüm Başkanı Ramzi Dhafer de Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı tatbikatın farklı ekiplerin kaynaşması, birbirlerinin tecrübelerinden faydalanması için fırsat olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2002'den bu yana INSARAG'a katkıda bulunduğunu söyleyen Dhafer, AFAD, AKUT'un o tarihten bu yana yapılan çeşitli faaliyetlerde yer aldığını dile getirerek insani yardım koordinasyonuna katkıda bulunan INSARAG katılımcılarına teşekkür etti.

Dhafer, tatbikata ev sahipliği yaptığı ve katkıları için Türkiye'ye de şükranlarını sundu.

Tatbikata Ukrayna ve Rusya'nın da olduğu 23 ülkeden ekip katılıyor

Tatbikat, Kalecik ilçesinin kuzeyinde 8 Ekim'de saat 09.00'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerinden "Seviye 4" olarak başladı.

Senaryoya göre, deprem sonrası Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum illeri etkilenecek, uluslararası arama kurtarma ekip desteği istenecek ve uluslararası ekipler, Ankara'da görev alacak.

14 Ekim'de sona erecek tatbikata aralarında Ukrayna ve Rusya'nın da olduğu 23 ülkeden ekip katılıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez: "Türkiye'nin afetle mücadeledeki ilerlemesi şaşırtıcı" - Son Dakika
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