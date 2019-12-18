BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar... - Son Dakika

BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar...

6 saat önce

BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar uluslararası taahhütte bulunulduğunu duyurdu.

BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar..., System.String[]

BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar uluslararası taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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