BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar... - Son Dakika

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BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar...
6 saat önce
BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar uluslararası taahhütte bulunulduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:46 Kaynak: AA
BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar uluslararası taahhütte bulunulduğunu duyurdu
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