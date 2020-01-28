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BM, Türkiye'nin 'insan hakları karnesini' inceliyor: Öne çıkan hak ihlalleleri neler?
6 saat önce
Türkiye’nin insan hakları karnesi yarın BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) Çalışma Grubu tarafından detaylı bir şekilde ele alınacak. Cenevre kentindeki toplantıda, hazırlanan 3 farklı raporlar masaya yatırılacak.
Öne çıkan insan hakları ihlalleleri neler?
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin üye ülkeleri, Türkiye hakkındaki en kapsamlı insanlı hakları raporlarını görüşmek için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geliyor.
Bugün, Türkiye'nin insan hakları karnesi, Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) Çalışma Grubu tarafından detaylı bir şekilde incelenip, üye ülkelerin soruları yanıtlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:00
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