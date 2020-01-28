BM, Türkiye'nin 'insan hakları karnesini' inceliyor: Öne çıkan hak ihlalleleri neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM, Türkiye'nin 'insan hakları karnesini' inceliyor: Öne çıkan hak ihlalleleri neler? - Son Dakika Dünya

BM, Türkiye'nin 'insan hakları karnesini' inceliyor: Öne çıkan hak ihlalleleri neler?

6 saat önce

Türkiye’nin insan hakları karnesi yarın BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) Çalışma Grubu tarafından detaylı bir şekilde ele alınacak. Cenevre kentindeki toplantıda, hazırlanan 3 farklı raporlar masaya yatırılacak. Öne çıkan insan hakları ihlalleleri neler?

BM, Türkiye'nin 'insan hakları karnesini' inceliyor: Öne çıkan hak ihlalleleri neler?, System.String[]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin üye ülkeleri, Türkiye hakkındaki en kapsamlı insanlı hakları raporlarını görüşmek için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geliyor.


Bugün, Türkiye'nin insan hakları karnesi, Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) Çalışma Grubu tarafından detaylı bir şekilde incelenip, üye ülkelerin soruları yanıtlanacak.

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Birleşmiş Milletler, Cenevre, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:00 
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