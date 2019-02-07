Bm: "Türkiye'nin (Kaşıkçı Cinayetindeki) Etkili, Kapsamlı, Tarafsız ve Şeffaf Soruşturması Suudi...
37 dakika önce
BM: "Türkiye'nin (Kaşıkçı cinayetindeki) etkili, kapsamlı, tarafsız ve şeffaf soruşturması Suudi Arabistan tarafından ciddi şekilde baltalandı.
BM
: " Türkiye
'nin (Kaşıkçı cinayetindeki) etkili, kapsamlı, tarafsız ve şeffaf soruşturması Suudi Arabistan
tarafından ciddi şekilde baltalandı."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:06 Kaynak: AA
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