Son Dakika Haberleri: Bm: "Türkiye'nin (Kaşıkçı Cinayetindeki) Etkili, Kapsamlı, Tarafsız ve Şeffaf Soruşturması Suudi...

Bm: "Türkiye'nin (Kaşıkçı Cinayetindeki) Etkili, Kapsamlı, Tarafsız ve Şeffaf Soruşturması Suudi...

37 dakika önce

BM: "Türkiye'nin (Kaşıkçı cinayetindeki) etkili, kapsamlı, tarafsız ve şeffaf soruşturması Suudi Arabistan tarafından ciddi şekilde baltalandı.

Bm:
BM: " Türkiye'nin (Kaşıkçı cinayetindeki) etkili, kapsamlı, tarafsız ve şeffaf soruşturması Suudi Arabistan tarafından ciddi şekilde baltalandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:06 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Yayınladı: Suudiler Soruşturmayı Ciddi Şekilde Engelledi İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek

Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm: "Türkiye'nin (Kaşıkçı Cinayetindeki) Etkili, Kapsamlı, Tarafsız ve Şeffaf Soruşturması Suudi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]