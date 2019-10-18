Son Dakika Haberleri: BM, Türkiye'nin Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddiasını araştırıyor
Son Dakika Dünya BM, Türkiye'nin Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddiasını araştırıyor

BM, Türkiye'nin Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddiasını araştırıyor

59 dakika önce

Birleşmiş Milletler kimyasal silah müfettişleri hafta başında Türk kuvvetlerinin çocuklara karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarına ilişkin bilgi topladıklarını duyurdu.

BM, Türkiye'nin Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddiasını araştırıyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler kimyasal silah müfettişleri hafta başında Türk kuvvetlerinin çocuklara karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarına ilişkin bilgi topladıklarını duyurdu.


Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) cuma sabahı yaptığı açıklamada kullanılması yasak olan kimyasal silahların kullanıldığı iddialarından haberdar olduklarını ve bu silahların olası kullanımı konusunda bilgi topladıklarını söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:42 
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