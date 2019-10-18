BM, Türkiye'nin Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddiasını araştırıyor
59 dakika önce
Birleşmiş Milletler kimyasal silah müfettişleri hafta başında Türk kuvvetlerinin çocuklara karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarına ilişkin bilgi topladıklarını duyurdu.
Birleşmiş Milletler kimyasal silah müfettişleri hafta başında Türk kuvvetlerinin çocuklara karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarına ilişkin bilgi topladıklarını duyurdu.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) cuma sabahı yaptığı açıklamada kullanılması yasak olan kimyasal silahların kullanıldığı iddialarından haberdar olduklarını ve bu silahların olası kullanımı konusunda bilgi topladıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:42
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