BM: Türkiye'nin Suriye operasyonu için en kötüsüne hazırlanıyoruz
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Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyona dair uyarıda bulundu. BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, bölgedeki sivillerin can güvenliğinin sağlanacağını umut ettiklerini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyona dair 'insani kriz' uyarısında bulundu. BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, bölgedeki sivillerin can güvenliğinin sağlanacağını umut ettiklerini açıkladı.
"En iyisini umuyor ancak en kötüsüne hazırlanıyoruz" diyen Moumtsiz, Srebrenitsa örneğini vererek, BM'nin geçmişte güvenli bölgelerde 'acı tarihe' tanıklık ettiğini hatırlattı. Moumtsiz, sivillerin yerlerinden edilmemesi için de çağrıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:06
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