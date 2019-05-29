BM tutuklu Katalanların serbest bırakılmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı olan Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerin 3'ünün cezaevinde olmalarını "keyfi" olarak nitelendirip, İspanyol hükümetinden bu kişileri "hemen serbest bırakılmalarını" istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı olan Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerin 3'ünün cezaevinde olmalarını "keyfi" olarak nitelendirip, İspanyol hükümetinden bu kişileri "hemen serbest bırakılmalarını" istedi.

BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun hazırladığı ve İspanyol basınına sızan rapora göre, 1 Ekim 2017 tarihinde yasa dışı olmasına rağmen Katalonya'da yapılan bağımsızlık yanlısı referandumu organize etmekten yargılanan Katalan siyasetçilerle ilgili İspanyol devleti eleştirildi.

Tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden Oriol Junqueras, Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın tutuklamalarını "keyfi" olarak nitelendiren BM'nin çalışma grubu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle bu kişilerin "hemen serbest bırakılmalarını" İspanyol hükümetinden istedi.

Söz konusu Katalan siyasetçiler için tazminat ödenmesi gerektiğini de savunan BM'nin çalışma grubu, taleplerine cevap vermesi için İspanyol hükümetine 6 aylık süre verdi.

BM'nin raporuna İspanyol hükümetinden tepki, Katalan hükümetinden destek

İspanyol hükümeti söz konusu rapora tepki gösterdi. Hükümet temsilcileri tarafından basına yapılan açıklamalarda, "meşruluğunu yitiren ve kendini iyileştirmek zorunda olan bu kurumun bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerine şüphe duyulduğu" belirtildi.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra ise BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun raporuna atfen tutuklu Katalan siyasetçilerin "derhal serbest bırakılmalarını ve haklarındaki tüm suçlamaların geri çekilmesini" isteyen bir açıklama yaptı.

AP, Puigdemont'un girişine izin vermedi

Bu arada, İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden ve aday oldukları 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini kazanan eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sağlık Bakanı Antoni Comin'in AP'ye girişine izin verilmedi.

Seçilmiş AP parlamenteri olarak AP binasına giderek giriş kartlarını almak isteyen Puigdemont ve Comin kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. AP kaynakları tarafından İspanyol basınına yapılan açıklamalarda, Puigdemont ve Comin'in "henüz Madrid'den mazbatalarını almamış olmalarından dolayı" girişlerine izin verilmediği savunuldu.

Konuya ilişkin, başta AP Başkanı Antonio Tajani ve bazı üst düzey AP yetkililerinin bürosuna faks çeken Puigdemont'un AP binasından içeriye alınmamalarını "çok ciddi bir ayrımcılık" olarak nitelendirip, açıklama istediği belirtildi.

Puigdemont ve Comin'in AP parlamenteri olması için Madrid'den mazbatalarını alması gerekirken, haklarında ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunmasından dolayı hangi şartlar altında Madrid'e gelecekleri konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ayrılıkçı Katalanların başvurusuna ret

Öte yandan, Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 9 Ekim 2017'de Katalonya özerk parlamentosunda yapılmak istenen genel kurul oturumunun İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, eski Katalonya Özerk Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve 75 Katalan milletvekili tarafından yapılan başvuruyu reddetti.

Mahkeme, ayrılıkçı Katalan siyasetçiler tarafından yapılan tüm suçlamaları "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Katalonya özerk parlamentosunda 9 Ekim 2017'de yapılmak istenen genel kurul oturumu, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı referandumunun ardından bağımsızlık ilan edilmesi amacıyla toplanacaktı.

Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Yüksek Mahkeme'deki yargılanma süreci devam ederken, tutuklu yargılanan sanıklardan 5'i 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerde milletvekili veya senatör seçilmiş ve sonrasında tutuklu oldukları için bu siyasi görevleri askıya alınmıştı.

Üç aydan fazla bir süredir devam eden Katalan siyasetçilerin yargılan sürecinde sona gelindi. Savcılık, eski Katalonya Özerk Yönetim Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras hakkında devlete karşı ayaklanma suçuyla 25 yıl hapis talep ederken, diğer sanıklar için 7 ila 17 yıl arasında hapis cezaları istedi. Savcılık ayrıca, sanıkların aldıkları hapis cezalarının yarısını doldurmadan, "iyi halden şartlı tahliye hakkından yararlanmamalarını" talep etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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