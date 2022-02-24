BM: Ukrayna'da bulunan personelimiz güvende - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da bulunan personelimiz güvende

24.02.2022 20:31
BM: Ukrayna'da bulunan personelimiz güvende

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da görev yapan personelinin güvende olduğunu, bir kısmının ise yerlerinin değiştirildiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da görev yapan personelinin güvende olduğunu, bir kısmının ise yerlerinin değiştirildiğini bildirdi.

Gazetecilerin soruları üzerine yazılı açıklama yapan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Ukrayna'da bulunan tüm BM personeli güvende ve bilgimizde. Personele gerekli önlemleri almaları talimatını verdik ve bazılarının da yerini değiştiriyoruz." ifadesini paylaştı.

Görev açısından kritik bir personel grubunun, temas hattının etrafındaki alanlarda çalışmaya devam ettiğini kaydeden Dujarric, ülkede yaklaşık 1500 BM personelinin bulunduğunu belirtti.

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Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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