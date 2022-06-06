Kadınlara, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına karşı 124 cinsel şiddet iddiasının rapor edildiğini belirten Patten, tecavüz dahil söz konusu cinsel şiddet iddialarının 56'sının kadınlara, 49'nun ise kız ve erkek çocuklarına yönelik olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM: Ukrayna'da cinsel şiddet olayları artıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.