BM: Ukrayna'da cinsel şiddet olayları artıyor - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da cinsel şiddet olayları artıyor

06.06.2022 22:43
BM: Ukrayna'da cinsel şiddet olayları artıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), savaşın 100 günü geride kalan Ukrayna'da cinsel şiddet olaylarının arttığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), savaşın 100 günü geride kalan Ukrayna'da cinsel şiddet olaylarının arttığını bildirdi.

BM Genel Sekreterinin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Ukrayna'da artan cinsel şiddet iddialarıyla karşı karşıyayız." dedi.

Kadınlara, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına karşı 124 cinsel şiddet iddiasının rapor edildiğini belirten Patten, tecavüz dahil söz konusu cinsel şiddet iddialarının 56'sının kadınlara, 49'nun ise kız ve erkek çocuklarına yönelik olduğunu ifade etti.

Patten, savaştan kaçan kadın ve çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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