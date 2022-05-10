BM, Ukrayna'da çok sayıda okul, hastane ve ibadethanenin zarar gördüğünü açıkladı - Son Dakika
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BM, Ukrayna'da çok sayıda okul, hastane ve ibadethanenin zarar gördüğünü açıkladı

10.05.2022 14:41
BM, Ukrayna'da çok sayıda okul, hastane ve ibadethanenin zarar gördüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da çok sayıda okul, hastane ve ibadethanin zarar gördüğü veya yıkıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da çok sayıda okul, hastane ve ibadethanin zarar gördüğü veya yıkıldığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Takip Misyonu Başkanı Matilda Bogner, BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında, Ukrayna ziyaretine dair gözlemlerini aktardı.

Geçen haftaki ziyareti kapsamında başkent Kiev ve Çernihiv bölgelerinde 14 kenti gezdiğini belirten Bogner, martın sonuna kadar süren Rus birliklerinin işgalinin ardından buradaki yaşam alanlarının harabeye döndüğü ve sivillerin zor durumda olduğunu vurguladı.

Bogner, "Çok sayıda sivil, ailesinin ve akrabasının öldürüldüğü, tutuklandığı veya kayıplara karıştığını bize aktardı. Makariv'de 5 üyeli bir aile, şehri terk ederken hedef alındı. Aileden iki kişi canlı kaldı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırdığı birçok şehirde sivillerin su ve gıda bulmakta zorlandığını belirten Bogner, bu bölgelerde altyapıların çökmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinin de zorlaştığını kaydetti.

Bogner, Buça ve Kiev'in kuzeyinde Rus birliklerinin 300'ün üzerinde sivili katlettiğine dair haberler aldıklarını belirterek, bu rakamın tespit edilenden daha yüksek olabileceğini hatırlattı.

3 bin 381 sivil hayatını kaybetti

BM'nin verilerine göre, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 381 sivilin Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Bogner, 3 bin 680 kişinin de yaralandığını vurguladı.

Bogner, ziyaret ettiği bölgelerin hepsinde ikamet alanlarının zarar gördüğü, bunun yanı sıra çok sayıda okul, hastane ve ibadethanenin yıkıldığını bildirdi.

Ukrayna Genelinde Müslüman, Hristiyan ve Yahudilere ait en az 50 ibadethanenin çatışmalar sonucu kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Bogner, "Yoğun çatışmaların sürdüğü bölgelerde can kayıplarının artması ve sağlık merkezlerinin zarar görmesi, sivillerin temel sağlık hizmetlerine ulaşımını imkansız kılıyor." dedi.

Matilda Bogner, temas kurdukları sivillerden Rus birliklerinin Ukraynalılara yönelik tecavüz, tutuklama ve kayıplara karıştırma gibi eylemlerde bulunduklarına dair haber aldıklarını da kaydetti.

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Birleşmiş Milletler, Hastane, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Ukrayna'da çok sayıda okul, hastane ve ibadethanenin zarar gördüğünü açıkladı - Son Dakika


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