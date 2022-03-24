BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü

24.03.2022 18:20
BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1035 sivilin hayatını kaybettiğini, 1650 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1035 sivilin hayatını kaybettiğini, 1650 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat- 23 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 173 bin 944), Romanya (563 bin 519) ve Moldova'ya (374 bin 59) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığı bildirmişti.

En az 1035 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-23 Mart'ta en az 1035 sivil hayatını kaybetti, 1650 sivil yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) verilerine göre de 24 Şubat'tan 22 Mart'a kadar ülkede sağlık hizmeti veren 64 merkez saldırıya uğrarken bu saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, 23 Mart, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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