BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti

04.04.2022 15:49
BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1430 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 97 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 215 bin 47 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1430 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 97 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 215 bin 47 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Nisan'da, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 215 bin 47 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 451 bin 342), Romanya'ya (643 bin 58), Moldova'ya (394 bin 740), Macaristan'a (390 bin 302) ve Slovakya'ya (301 bin 405) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini duyurmuştu.

En az 1430 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-3 Nisan'da en az 1430 sivilin hayatını kaybettiği, 2 bin 97 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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Son dakika haber! BM: Ukrayna'da en az 1417 sivil öldü, 4 milyon 176 bin 401 mülteci komşu ülkelere geçti Son dakika haber! BM: Ukrayna'da en az 1417 sivil öldü, 4 milyon 176 bin 401 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika


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