BM: Ukrayna'da en az 1611 sivil öldü, 4 milyon 319 bin 494 kişi komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da en az 1611 sivil öldü, 4 milyon 319 bin 494 kişi komşu ülkelere geçti

07.04.2022 15:53
BM: Ukrayna'da en az 1611 sivil öldü, 4 milyon 319 bin 494 kişi komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 1611 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 227 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 319 bin 494 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 1611 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 227 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 319 bin 494 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-6 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 319 bin 494 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 514 bin 504), Romanya'ya (662 bin 751), Macaristan'a (404 bin 021), Moldova'ya (401 bin 704) ve Slovakya'ya (304 bin 983) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

En az 1611 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-6 Nisan'da en az 1611 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 227 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Nisan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'da en az 1611 sivil öldü, 4 milyon 319 bin 494 kişi komşu ülkelere geçti - Son Dakika


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