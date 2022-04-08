BM: Ukrayna'da en az 1626 sivil öldü, 4 milyon 382 bin 316 kişi komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da en az 1626 sivil öldü, 4 milyon 382 bin 316 kişi komşu ülkelere geçti

08.04.2022 15:29
BM: Ukrayna'da en az 1626 sivil öldü, 4 milyon 382 bin 316 kişi komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 1626 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 267 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 382 bin 316 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 1626 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 267 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 382 bin 316 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-7 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 382 bin 316 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 537 bin 769), Romanya'ya (671 bin 334), Macaristan'a (408 bin 652), Moldova'ya (404 bin 257), Rusya'ya (373 bin 589), Slovakya'ya (307 bin 772) ve Belarus'a (19 bin 96) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

En az 1626 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-7 Nisan'da en az 1626 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 267 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise çok daha fazla.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Nisan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'da en az 1626 sivil öldü, 4 milyon 382 bin 316 kişi komşu ülkelere geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM: Ukrayna'da en az 1626 sivil öldü, 4 milyon 382 bin 316 kişi komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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