BM: Ukrayna'da en az 1982 sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da en az 1982 sivil yaşamını yitirdi

15.04.2022 21:33
BM: Ukrayna'da en az 1982 sivil yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'da en az 1982 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 651 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşında, Ukrayna'da en az 1982 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 651 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat'tan 14 Nisan'a kadar Ukrayna'daki çatışmalarda en az 1982 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'yı terk eden sivillerin sayısının ise 4 milyon 796 bin 245'e yükseldiği aktarılan açıklamada, mültecilerden 2 milyon 720 bin 622'sinin Polonya'ya, 726 bin 857'sinin Romanya'ya, 484 bin 725'inin Rusya'ya, 447 bin 53'ünün Macaristan'a, 419 bin 499'unun Moldova'ya, 329 bin 597'sinin Slovakya'ya ve 22 bin 827'sinin Belarus'a geçtiği kaydedildi.

Ukrayna'da 2,7 milyon engelli risk altında

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya-Ukrayna savaşının, Ukrayna'daki yaklaşık 2,7 milyon engelliyi risk altına soktuğunu açıkladı.

Komiserliğe bağlı Engelli Hakları Komitesinden yapılan açıklamada, bütün ateşkes çağrılarına rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürmesinin teessüfle karşılandığı vurgulanarak, "Komite, Ukrayna'daki engelli bireylerin akıbetinin bilinmemesinden ötürü huzursuzluk duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, binlerce engellinin çatışmalar arasında mahsur kaldığı ve tıbbi malzemelere erişimden yoksun olduğuna dair haberlerin geldiği aktarıldı.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Engelli, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'da en az 1982 sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika


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