BM: Ukrayna'da en az 227 sivil öldü, gerçek rakam çok daha yüksek - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da en az 227 sivil öldü, gerçek rakam çok daha yüksek

03.03.2022 00:52
BM: Ukrayna'da en az 227 sivil öldü, gerçek rakam çok daha yüksek

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 227 sivilin hayatını kaybettiğini, 525 sivilin yaralandığını, gerçek rakamın ise oldukça yüksek olduğuna inanıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 227 sivilin hayatını kaybettiğini, 525 sivilin yaralandığını, gerçek rakamın ise oldukça yüksek olduğuna inanıldığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya saldırının başladığı 24 Şubat saat 04.00'ten 1 Mart gece yarısı 12.00'ye kadar olan süredeki sivil zayiata ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, savaşta 31 erkek, 25 kadın, 6 erkek çocuk, 3 kız çocuk, 6 çocuk ve cinsiyeti henüz bilinmeyen 156 yetişkin olmak üzere toplam 227 sivil hayatını kaybetti, 525 sivil de yaralandı.

Açıklamada, "Bu kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden gelen bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanımından kaynaklandı. OHCHR, gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova, akşam saatlerinde BM İnsan Hakları Konseyinde yaptığı konuşmada, toplam 16'sı çocuk olmak üzere 352 Ukraynalı sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Dzhaparova, "6 gündür süren Rus işgali sırasında Ukrayna'da binlerce kişi yaralandı." bilgisini paylaşmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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