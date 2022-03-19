BM: Ukrayna'da en az 847 sivil öldü, 3 milyon 328 bin 692 mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da en az 847 sivil öldü, 3 milyon 328 bin 692 mülteci komşu ülkelere geçti

19.03.2022 18:27
BM: Ukrayna'da en az 847 sivil öldü, 3 milyon 328 bin 692 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 847 sivilin hayatını kaybettiğini, 1399 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da 847 sivilin hayatını kaybettiğini, 1399 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-18 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 10 bin 693), Romanya (518 bin 269) ve Moldova'ya (359 bin 56) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 847 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-18 Mart'ta en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

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BM: Ukrayna'da en az 816 sivil öldü, 3 milyon 270 bin 662 mülteci komşu ülkelere geçti BM: Ukrayna'da en az 816 sivil öldü, 3 milyon 270 bin 662 mülteci komşu ülkelere geçti BM: Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti BM: Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'da en az 847 sivil öldü, 3 milyon 328 bin 692 mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika


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