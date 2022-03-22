BM: Ukrayna'da en az 953 sivil öldü - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da en az 953 sivil öldü

22.03.2022 18:16
BM: Ukrayna'da en az 953 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 953 sivilin hayatını kaybettiğini, 1557 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 557 bin 245 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 953 sivilin hayatını kaybettiğini, 1557 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 557 bin 245 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat- 21 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 557 bin 245 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 113 bin 554), Romanya (543 bin 308) ve Moldova'ya (367 bin 913) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna içinde 6,48 milyon sivilin yerinden edildiği, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığı bildirilmişti.

En az 953 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-21 Mart'ta en az 953 sivil hayatını kaybetti, 1557 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), yapılan açıklamada da 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına 62 saldırının belirlendiğini, bunun sonucu olarak da 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, 21 Mart, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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