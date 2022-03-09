BM: Ukrayna'da hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı

09.03.2022 22:16
BM: Ukrayna'da hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da bir hastaneyi vurmasının ardından hastanelerin hiçbir şekilde hedef alınmaması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da bir hastaneyi vurmasının ardından hastanelerin hiçbir şekilde hedef alınmaması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mariupol'deki doğum hastanesine yönelik sarsıcı hava saldırısı haberini yakından takip ettiklerini söyledi.

Hastanelere, sağlık çalışanlarına ve ambulanslara yönelik saldırıların derhal durması çağrısı çapan Dujarric, "Hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Zelenskiy, "Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin." demişti.

BM'ye göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 24 Şubat'tan beri 516 kişi hayatını kaybetti, 908 kişi ise yaralandı.

Ülkeden ayrılan sayısı ise 2,2 milyonu geçti.

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Birleşmiş Milletler, hastaneler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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