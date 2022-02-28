BM, Ukrayna'da insan hakları ihlallerinin arttığı uyarısında bulundu - Son Dakika
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BM, Ukrayna'da insan hakları ihlallerinin arttığı uyarısında bulundu

28.02.2022 16:13
BM, Ukrayna'da insan hakları ihlallerinin arttığı uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki askeri operasyonlarının tırmanması, insan hakları ihlallerinin artmasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, " Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki askeri operasyonlarının tırmanması, insan hakları ihlallerinin artmasına neden oluyor." uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Guterres, video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, "Savaşın kaçınılmaz sonucunu biliyoruz; sivil kayıplar, evlerinden zorla çıkarılan kadınlar, çocuklar ve erkekler, açlık, yoksulluk ve büyük ekonomik bozulma." ifadesini kullandı.

Rusya'nın savaşı karşıtı protestocuları gözaltına almasına atıfta bulunan Guterres, ifade özgürlüğünün saldırı altında bulunduğu ve tutuklanan gazeteci ve aktivistler olduğuna dikkati çekti.

Guterres, savaş yerine "çatışma" kelimesini kullandığı konuşmasında, "Çatışma, her yerde insan haklarının mutlak inkarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki askeri operasyonlarının tırmanması, insan hakları ihlallerinin artmasına neden oluyor." uyarısı yapan Guterres, ihtiyaç duyulan bu zamanda Ukrayna halkına yanlarında olduklarının gösterilmesi çağrısı yaptı.

İsviçre, Rusya'yı kınadı ama henüz yaptırım kararı almadı

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis de Konseyde ev sahibi ülke sıfatıyla yaptığı açılış konuşmasında, "İsviçre, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik, uluslararası hukukun özellikle güç kullanımını yasaklayan ve devletlerin toprak bütünlüğü ilkesinin açık bir ihlalini oluşturan saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." dedi.

Cassis, Avrupa'nın kalbinde savaşın yeniden hüküm sürdüğünü belirterek "Barışın, insan haklarının, insancıllığın ve çok taraflılığın simgesi olan Cenevre'de bugün bu gözlemi yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Ayrıca Ukrayna'daki bu anlamsız savaştan etkilenen milyonlarca insan için büyük şefkatimi ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan 7 üyeli İsviçre Federal Konseyi (İsviçre Federal Hükümeti), Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarına İsviçre'nin de katılması konusunda henüz bir karar almadı.

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliğiyle bilinen İsviçre'nin, Rusya'ya karşı yaptırım kararı alıp almayacağı İsviçre basınında da tartışılmaya devam ediyor.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, 1 Nisan'da sona erecek.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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