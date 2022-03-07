BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti

07.03.2022 21:26
BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.

Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısını 1207 olarak paylaşan Dujarric, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1 milyon 700 bini geçtiğini belirtti.

Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Dujarric, saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü ifade etti.

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Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti - Son Dakika


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