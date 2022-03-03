BM: Ukrayna'da şiddet devam ederse 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da şiddet devam ederse 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir

03.03.2022 21:07
BM: Ukrayna'da şiddet devam ederse 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir

BİRLEŞMİŞ BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki insani ihtiyaçların arttığını söyledi.

Dujarric, "Şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir, bunun 4 milyonu ise komşu ülkelere gidebilir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 1 milyon kişinin ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, çatışmalarda ise 249 kişin hayatını kaybettiğini, 553 kişinin de yaralandığını belirtti.

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Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'da şiddet devam ederse 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM: Ukrayna'da şiddet devam ederse 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir - Son Dakika
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