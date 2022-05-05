BM: Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon kişi yerinden edildi - Son Dakika
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BM: Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon kişi yerinden edildi

05.05.2022 22:13
BM: Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon sivilin yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon sivilin yerinden edildiğini açıkladı.

BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da giderek artan yerinden edilmelerden ötürü endişeler dile getirildi.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 12,8 milyon kişinin evini terk ettiği ve bunlardan 7,7 milyonunun ülke içinde daha güvenli yerlere sığındığı, 5 milyondan fazla kişinin ise ülkeyi terk ettiği açıklandı.

Evini terk eden sivillerin çoğunun travma halinde olduğu ve acil koruma ile psikolojik desteğe ihtiyaç duydukları bildirildi.

Açıklamada, uluslararası camia ve bağışçılara, ülkede zorunlu göçe maruz kalan sivillerin korunması ve insani yardım alabilmesi için Ukrayna'ya yardımların artırılması çağrısı yapıldı.

3 bin 280 sivil hayatını kaybetti

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin sitesinde yayınlanan Ukrayna'daki sivil can kaybı bilgilendirmesinde, ülkede 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın saldırıları sonucu toplam 3 bin 280 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Şimdiye kadar 3 bin 451 kişinin de yaralandığı, can kaybı sayısının daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil can kayıplarına çoğunlukla hava bombardımanı, havan topu ve roket gibi silahların yol açtığı bildirildi.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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