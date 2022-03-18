BM, Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökmekte olduğunu belirtti - Son Dakika
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BM, Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökmekte olduğunu belirtti

18.03.2022 14:56
BM, Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökmekte olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu duyurdu.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Acil Durum Koordinatörü Jakob Kern, Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi.

Kern, Ukrayna'da Mariupol gibi etrafı kuşatılan şehirlerdeki insani duruma dair endişe duyduğunu belirterek, "Bazı altyapıların yıkılması nedeniyle çok sayıda dükkan ve depo boş kaldı." dedi.

İnsani yardım ve gıda tedarik konvoylarının etrafı sarılan şehirlere ulaşamadığını vurgulayan Kern, "Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökme noktasında olduğu" bilgisini paylaştı.

Savaş, küresel gıda tedarikinde sorun yaratabilir

Öte yandan BM Özel Raportörü Michael Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyat artışının, dünyanın bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük 5 tahıl ihracatçısı arasında yer aldığını vurgulayan Fakhri, "Bu ülkelerle küresel zirai ticaret 1,8 trilyon ABD dolarını bulduğu için küresel gıda güvenliği tehlike altındadır." ifadesini kullandı.

Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyatı artışının olumsuz etkilerinin, buğday ithalatının yüzde 60'ından fazlasını bu ülkelerden yapan Mısır, Türkiye, Bangladeş, İran, Lübnan, Tunus, Yemen ve Pakistan'da hissedilmeye başlandığının altını çizerek, "Rusya ve Ukrayna'da ekim sezonunun başlamak üzere olması nedeniyle tedarikte uzun dönemli aksamadan endişe etmekteyim." dedi.

Savaşın, insani krizin yaşandığı Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde açlık ve kıtlığı da artırabileceği uyarısını yapan Fakhri, "Küresel gıda güvenliği açısından uzun dönemli ciddi sonuçlar ortaya çıkmadan, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılar son bulmalıdır." ifadesini paylaştı.

Fakhri ayrıca, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan ötürü Rus halkının da ekonomik sıkıntılar çekmesine yönelik endişelerini dile getirdi.

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Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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