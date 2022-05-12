BM, Ukrayna'daki insani durumun daha fazla incelenmesine yönelik tasarıyı kabul etti - Son Dakika
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BM, Ukrayna'daki insani durumun daha fazla incelenmesine yönelik tasarıyı kabul etti

12.05.2022 18:36
BM, Ukrayna'daki insani durumun daha fazla incelenmesine yönelik tasarıyı kabul etti

Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu kötüye giden insani durumun daha fazla incelenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu kötüye giden insani durumun daha fazla incelenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Konseyin düzenlediği Ukrayna Özel Oturumu'nun sonunda, Rusya'nın saldırılarından ötürü Ukrayna'da kötüleşen insan hakları durumunun daha yakından incelenmesi ve Rusya'nın sebep olduğu hak ihlallerinin kınanması için karar metni oylamaya sunuldu.

Karar, 2 ret oyuna karşı 33 kabul oyuyla onaylandı.

Konseyin 12 üyesi çekimser oy kullandı.

Karar metninde Rusya'nın savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana yaptığı insan hak ihlalleri kınanırken, Rusya'ya, "Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen bölgelerde sivillere acil ve müdahalesiz erişimin sağlanması üzere uluslararası kuruluş temsilcilerine izin verme" çağrısı yapıldı.

Ukrayna için kurulan bağımsız uluslararası inceleme komisyonunun başkent Kiev, Çernihiv ve Karkiv bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerini ele alarak sorumlular hakkında hesap sorulması talebinde bulunulan karar metninde, kuşatma altındaki Mariupol'de ateşkesin sağlanması ve sivil tahliyeleri sürecinin yavaş işlemesine yönelik endişeler dile getirildi.

Karar metninde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Konsey'in tam desteği yinelendi.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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