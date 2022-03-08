BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Grandi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Bugün Ukrayna'dan çıkış yapan mülteci sayısı iki milyona ulaşıyor. İki milyon." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada da 24 Şubat-8 Mart arasında 2 milyon 11 bin 312 Ukraynalı mültecinin komşu ülkelere geçtiği bildirildi.

Buna göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti.

Polonya'ya 1 milyon 204 bin 403, Macaristan'a 191 bin 348, Slovakya'ya 140 bin 745, Rusya'ya 99 bin 300, Moldova'ya 82 bin 762, Romanya'ya 82 bin 62, Belarus'a 453 ve diğer Avrupa ülkelerine 210 bin 239 mülteci geçti.

Açıklamada ayrıca Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

IOM, Airbnb ile anlaştı, mülteciler ücretsiz konaklayacak

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin 103 bininin üçüncü ülke vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, IOM'nin Ukrayna'dan kaçan mültecileri Polonya, Moldova, Romanya, Macaristan ve Slovakya'da ücretsiz ve kısa süreliğine konutlarda misafir etmek için Airbnb.org ile ortaklık anlaşmasına vardığı aktarıldı.

Güvenli, özel ve erişilebilir konaklama sağlanmasının mülteciler için şu anda kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şiddetten kaçan binlerce insanı rahatlatacak ve güvenli ve sıcak bir yerde kalmalarını sağlayacak Airbnb ile yapılan anlaşmadan gurur duyulduğu kaydedildi.