BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz - Son Dakika
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BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz

25.07.2022 21:10
BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını ve Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini beklediklerini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını ve Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini beklediklerini açıkladı.

BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Cuma günü varılan anlaşma uyarınca, tahıl, gübre ve gıda yüklü gemilerin güvenli bir şekilde taşınmasını içeren anlaşmanın hedefine ulaşması için ilgili tüm tarafların çalışmasını istiyoruz." dedi.

Bu gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan limanlarından geçeceği ve bu limanlardan birinin de Odessa limanı olduğunu söyleyen Haq, "Gemilerin yola çıkması için tüm koşulların uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Odessa limanına saldırmanın bu konuda yardımcı olmadığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, "Cumartesi gününden bu yana, tahıl anlaşmasını uygulama taahhütlerini teyit eden taraflarla iletişim halindeyiz. Genel Sekreter Antonio Guterres bu çerçevede tüm ilgili kişilerle iletişim kurmaya devam ediyor." dedi.

Haq, Ukrayna'dan tahıl yüklü gemilerin "birkaç gün içinde" hareket etmesini beklediklerini bildirdi.

Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz 2022'de, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı.

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile Rusya arasında patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

YORUMLAR
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BM: İstanbul Tahıl Anlaşması, küresel açlığın önlenmesine yardımcı oluyor BM: İstanbul Tahıl Anlaşması, küresel açlığın önlenmesine yardımcı oluyor Dolmabahçe'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracını kapsayan anlaşma dünya basınının gündeminde! Dolmabahçe'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracını kapsayan anlaşma dünya basınının gündeminde!
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Karadeniz, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz - Son Dakika
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