Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki iç savaşta 5 yıl içerisinde 3 bin 330 sivilin öldüğünü, 9 bin kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'da 2014 yılının sonlarına doğru Rusya yanlılarıyla Kiev yönetimi arasında yaşanan gerilim ve Kiev meydanında başlayan protestolar sonucunda ülkede iç savaş patlak vermiş, Rusya yanlıları Ukrayna'nın Donbas bölgesini ele geçirerek tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti. 2015 yılında ise Kırım'da yapılan referandum ile Ukrayna'ya ait olan Kırım, Rusya'nın kontrolüne geçmişti. Yaşanan bu iç savaşta birçok sivil zarar görürken savaşın 5'inci yılına dair Birleşmiş Milletler (BM) ölü ve yaralı sayısını açıkladı.

BM'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan istatistiklere göre 5 yıl içerisinde 4 buçuk milyon insan savaştan zarar gördü, 3 bin 330 sivil savaşta öldü, 9 bin kişi yaralandı. BM'nin açıklamasında, 427 kilometrelik alanda savaş yaşandığı, 1 milyon 300 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 3 buçuk milyon insanın yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Bölgede iç savaşın hala sürdüğü ifade edilirken halkın artık barış istediğine dikkat çekildi.

(İHA)