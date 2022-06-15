BM: Ukrayna konusunda Türkiye ile yakın iş birliği yapıyoruz - Son Dakika
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BM: Ukrayna konusunda Türkiye ile yakın iş birliği yapıyoruz

15.06.2022 20:22
BM: Ukrayna konusunda Türkiye ile yakın iş birliği yapıyoruz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden çıkarılması konusunda Türkiye ile çok yakın temasta olduklarını, yakın iş birliği yaptıklarını ve bu konuda Türk ordusunun rolünün kritik olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden çıkarılması konusunda Türkiye ile çok yakın temasta olduklarını, yakın iş birliği yaptıklarını ve bu konuda Türk ordusunun rolünün kritik olduğunu söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Ukrayna tahılının Karadeniz'den mayınlar temizlenmeden çıkarılabileceği" yönündeki açıklaması için "son derece pozitif" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk ordusunun rolü kritik"

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yönelik sorusunu yanıtlayan Dujarric, şunları söyledi:

"Türk yetkililerle bu konuda çok yakın temastayız ve yakın iş birliği yapıyoruz. BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Türk ordusunun yakın iş birliğine son derece minnettar. Bu sorunu çözmek için çok yapıcı şekilde çalışıyoruz. Şu noktada detayları paylaşamayacağım ama Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları son derece pozitif. Dışişleri Bakanı BM planından bahsetti. Çeşitli seçenekler var ve Türk ordusunun rolü kritik. Tüm taraflarla temastayız ve Türk yetkililer temas kurulmasında da son derece yardımcı oldu."

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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