BM, Ukrayna krizinin Yemen'deki açlığı daha da derinleştirdiğini duyurdu - Son Dakika
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BM, Ukrayna krizinin Yemen'deki açlığı daha da derinleştirdiğini duyurdu

15.03.2022 14:26
BM, Ukrayna krizinin Yemen'deki açlığı daha da derinleştirdiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'daki savaştan ötürü artan gıda fiyatları ve nakit yardım eksikliğinin, Yemen'deki açlığı daha kötüye götürdüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'daki savaştan ötürü artan gıda fiyatları ve nakit yardım eksikliğinin, Yemen'deki açlığı daha kötüye götürdüğünü açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de gıdaya ihtiyaç duyan kişi sayısının geçen yıldan bu yana 1,2 milyon artarak 17,4 milyona yükseldiği ve gerekli yardımlar yapılmazsa sayının bu yılın yarısına kadar 19 milyona ulaşacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Nakit yardım eksikliğinden ötürü WFP'nin, ülkede yaklaşık 8 milyon kişiye gönderilen gıda yardımını kısmak durumunda kaldığı ve 5 milyon kişinin kıtlık riski altında bulunduğu bildirilen açıklamada, Ukrayna- Rusya savaşının yol açtığı temel gıda fiyatlarındaki artışın WFP'de 887 milyon dolar fon açığına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu fon açığı miktarıyla Yemen'de 18 milyona yakın kişiye 6 ay boyunca gıda tedariki sağlanabileceği vurgulanarak ülkeye küresel yardımların artırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Genel Direktörü David Beasley, hemen harekete geçilmezse Yemen'de dehşetli bir açlık krizinin kapıda olduğunun altını çizerek "Gerekli fonları acilen alamazsak ülkede açlık çekenler, yardıma en fazla ihtiyaç duydukları zamanda yardımsız kalacak." ifadesini kullandı.

Beasley, Yemen'de durumun bugüne kadar hiç bu noktaya gelmediğine dikkati çekerek "Gıda yardımlarını açlık çekenlerden alıp açlıktan ölmek üzere olanlara vermekten başka bir tercihimiz kalmadı." dedi.

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Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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