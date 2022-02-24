BM, Ukrayna vatandaşlarının acil ihtiyaçları için 20 milyon dolar gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi

BM, Ukrayna vatandaşlarının acil ihtiyaçları için 20 milyon dolar gönderecek

24.02.2022 22:04
BM, Ukrayna vatandaşlarının acil ihtiyaçları için 20 milyon dolar gönderecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar acil yardım yapılacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar acil yardım yapılacağını açıkladı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağını belirten Guterres, "Acil ihtiyaçların karşılanması için Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan derhal 20 milyon dolar ayıracağımızı duyuruyorum." dedi.

"Bugün, Ukrayna'nın egemen topraklarında Rus askeri operasyonlarını Avrupa'nın on yıllardır görmediği bir ölçekte görüyoruz." diye konuşan Guterres, sivillerin korunmasının bir numaralı öncelik olması ve uluslararası insan hakları hukukunun korunması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Başkan Putin'e dün geceki çağrımı tekrarlıyorum: Askeri operasyonu durdurun. Askerleri Rusya'ya geri çekin." ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, "Bütün üyeler uluslararası ilişkilerinde, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya BM'nin amaçlarıyla bağdaşmayan herhangi bir tehdit veya güç kullanmaktan kaçınacaklardır." şeklindeki BM Sözleşmesi'ni okuyarak Rusya'nın askeri operasyonunun yanlışlığına dikkat çekti.

Guterres son olarak, ileriki günlerde verilecek kararların dünyayı şekillendireceğini ve milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyeceğini, bu nesli "savaş belasından kurtarmak için" hala çok geç olmadığını kaydetti.

YORUMLAR
500
BM: Ukrayna'da bulunan personelimiz güvende BM: Ukrayna'da bulunan personelimiz güvende UNICEF, Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun hayatından 'derin endişe' duyuyor UNICEF, Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun hayatından 'derin endişe' duyuyor

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, dolar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Ukrayna vatandaşlarının acil ihtiyaçları için 20 milyon dolar gönderecek - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak
22:05 Futbol dünyasının genç yıldızı trafik kazasında yaşamını yitirdi!
21:59 Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden konuştu: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
21:57 Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 22:13:19. #1.13#
SON DAKİKA: BM, Ukrayna vatandaşlarının acil ihtiyaçları için 20 milyon dolar gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement